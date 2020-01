Ettore Messina, Olimpia Milano-Panathinaikos 96-87: “Sykes e Biligha possono avere un ruolo importante” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Milano – L’Olimpia Milano di Ettore Messina dopo la risicata vittoria della settimana scorsa contro lo Zenit San Pietroburgo torna a ruggire in maniera significativa in Eurolega mandando al tappeto per 96-87 i greci del Panathinaikos al Forum d’Assago. Un’affermazione importantissima quella che arriva per le “Scarpette Rosse”, fra l’altro nel giorno dell’ ottantaquattresimo anniversario dalla fondazione del club, che consente ai meneghini di consolidarsi nella zona playoff della classifica generale. Ecco le parole di Ettore Messina in conferenza stampa al termine della gara: “E’ una vittoria molto importante. Mi voglio congratulare con tutti: con i giocatori e con i tifosi, che sono stati eccezionali. Il Panathinaikos era in un momento positivo, come ha dimostrato vincendo contro il CSKA. Ora pensiamo a lavorare in vista delle ... Leggi la notizia su oasport

