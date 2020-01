Esplodono le donazioni per l’Australia dal mondo della musica: dai Metallica a Pink fino a Elton John l’impegno è generoso (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le donazioni per l'Australia si rendono necessarie a seguito degli incendi che stanno devastando la nazione. Come riportano le stime esposte da Ultimate Classic Rock si parla di 41mila miglia quadrate, 28 morti, 500 milioni di animali morti e 2400 case distrutte. Numeri che parlano di ecatombe. Per questo dal mondo della musica sta arrivando il contributo necessario ai soccorsi e alla ricostruzione, e come riporta il Sidney Morning Herald finora sono stati raccolti circa 140 milioni di dollari. L'Herald ha riportato una tabella in cui compaiono, oltre ad altre celebrità, i nomi di Elton John, Kylie Minogue, Metallica e Pink. I Four Horsemen non sono nuovi alla filantropia: tramite la loro fondazione All Within My Hands avevano già partecipato alla raccolta fondi per gli incendi in California, e a questo giro hanno donato 750.000 dollari. Di grande cuore Sir Elton John, ... Leggi la notizia su optimaitalia

