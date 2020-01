Erica Piamonte Instagram, “desiderabile” a luci ‘rosa’ sull’altalena: «Mai vista così, che femminilità!» (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’ennesimo scatto seducente sull’account Instagram di Erica Piamonte sembra aver un non so che di differente: e non sfugge agli ammiratori della toscana, attenti al minimo dettaglio. Un’atmosfera calda e colorata circonda l’ex gieffina, avvolta da un’aura particolare che sembra pervadere l’intero scatto. Che sia merito delle luci o del look un po’ diverso della Piamonte, l’ultima foto social dell’influencer di Campi Bisenzio ha conquistato proprio tutti. Meno ‘aggressiva’ e irriverente del solito, Erica posa con un’aria ‘fanciullesca’ e allo stesso tempo accattivante. Erica Piamonte Instagram, sensuale e intensa sull’altalena “Chi non ama le altalene??? – scrive la Piamonte su Instagram ritratta proprio nel dondolarsi su una piccola tavola rosa retta da catene nel bel mezzo di una stanza – Danno troppo idea di libertà. Da piccina aspettavo sempre che si liberassero e poi ... Leggi la notizia su urbanpost

1570_landa : Tutti i baci tra Francesca De André ed Erica Piamonte -