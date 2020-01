Eraclea, proposto lo scioglimento per mafia. Sarebbe il primo comune del Veneto (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ieri il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, ha confermato che il prefetto Vittorio Zappalorto ha proposto al ministro dell’Interno lo scioglimento del comune Veneto per la grave situazione emersa dall’inchiesta giudiziaria sulle cosche e le connivenze politiche in loco Leggi la notizia su repubblica

