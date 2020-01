Elezioni, l’1 marzo si torna a votare a Roma per il seggio lasciato libero da Paolo Gentiloni (Di giovedì 9 gennaio 2020) A Roma si torna a votare. Il Consiglio dei ministri ha individuato nel prossimo 1° marzo la data per lo svolgimento delle Elezioni suppletive per il collegio uninominale n. 1 della XV Circoscrizione Lazio 1. Si tratta del collegio vinto da Paolo Gentiloni alle politiche del 2018. Il seggio alla Camera è stato lasciato libero dall’ex premier, che è stato nominato commissario agli Affari economici della commissione Europea guidata da Ursula Van der Leyen. Il Governo proporrà il primo giorno di marzo come data per le supplettivi al Presidente della Repubblica, che indirà con proprio decreto i comizi elettorali. La notizia è contenuta nel comunicato del Consiglio dei ministri. Nella stessa riunione il governo ha sostituito Paola Galeone, prefetto di Cosenza finita sotto inchiesta per una presunta mazzetta: sarà sostituita dall’attuale prefetto a Isernia, Cinzia Guercio. Il Cdm è stato ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

