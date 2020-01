Eleonora Cimbro: dopo Pd e LeU il passaggio alla Lega (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dal Pd a LeU per approdare alla Lega: è questo il percorso affrontato da Eleonora Cimbro che ha annunciato ufficialmente il passaggio alla Lega di Matteo Salvini. Originario di Bollate, ex deputata del Partito Democratico, la Cimbro ha annunciato la sua decisione affermando che il passaggio è stato siglato proprio da Matteo Salvini in persone: “Ha firmato la mia tessera“. Eleonora Cimbro passa alla Lega dopo aver militato nel Pd ed essere passato a LeU, Eleonora Cimbro ha annunciato di aver intrapreso un nuovo percorso nella Lega. Si tratta di un cambio radicale, che la Cimbro ha però giustificato parlando alla stampa: “È frutto di una lunga riflessione – che ha detto di essersi ispirata alle idee del filosofo Diego Fusaro – Lui ha teorizzato che le categorie destra e sinistra sono superate e che ormai la contrapposizione è tra partiti ... Leggi la notizia su notizie

