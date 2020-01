Ecco come il New York Times ha ricostruito l’abbattimento dell’aereo a Teheran – Il video (Di giovedì 9 gennaio 2020) «This is a developing story». Su Twitter Christiaan Triebert, giornalista investigativo del New York Times, spiega come il suo giornale ha lavorato al video pubblicato in esclusiva in cui potrebbe essere nascosta la chiave per capire l’origine dello schianto del volo PS752. Una chiave che allontanerebbe ancora di più l’ipotesi che si sia trattato solo di un incidente. Il Boeing 737 è partito dalll’aeroporto di Teheran alle 6.12, ora locale, di mercoledì 8 gennaio per poi schiantarsi a terra pochi minuti dopo il decollo. A bordo c’erano 176 persone, fra equipaggio e passeggeri. La maggior parte erano iraniani, ma c’erano anche ucraini, canadesi, svedesi, afghani, tedeschi e britannici. Lo schianto è avvenuto poche ore dopo l’attacco da parte dell’Iran alle basi statunitensi in Iraq. Exclusive: video verified by The New York Times ... Leggi la notizia su open.online

