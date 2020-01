E’ morto Francesco Claudio Averna, il papà dell’amaro famoso in tutto il mondo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Francesco Claudio Averna è morto. Il padre dell’amaro conosciuto in tutto il mondo si è spento all’età di 66 anni dopo una lunga malattia. MILANO – Francesco Claudio Averna è morto. L’imprenditore siciliano era ricoverato da diversi giorni a Milano per un tumore, diagnosticato diverso tempo fa. Una battaglia che purtroppo non è riuscito a vincere con il decesso avvenuto nella giornata di giovedì 9 gennaio 2020. Nelle prossime ore la salma sarà trasportata nella sua Caltanissetta per l’ultimo saluto. Molte persone sono pronte ad omaggiare una delle personalità più conosciute nel mondo per la creazione del suo amaro. Chi era Francesco Claudio Averna Nato a Caltanissetta, Francesco Claudio Averna insieme al cugino Francesco Rosario è stato tra gli ideatori dell’amaro omonimo, conosciuto in tutto il mondo. Una vita dedicata al mondo ... Leggi la notizia su newsmondo

