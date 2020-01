Dramma alla stazione di Caserta: trovato il cadavere di Vincenzo Sellitto, 31 anni (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tragico ritrovamento, nella serata di ieri, all’interno della stazione di Caserta, dove è stato rinvenuto il corpo di Vincenzo Sellitto, 31 anni, originario di Sarno, nella provincia di Salerno. Il cadavere è stato notato dal passeggero di un treno, accasciato in terra: il 31enne sarebbe stato colpito da un malore, ma gli accertamenti sono in corso. Una tragedia, quella occorsa alla stazione di Caserta, nella serata di martedì 7 gennaio: all’interno dello scalo ferroviario della città campana è stato rinvenuto il cadavere di Vincenzo Sellitto, 31 anni, originario di Sarno, nella provincia di Salerno. Stando a quanto si apprende, il cadavere del 31enne è stato notato da alcuni passeggeri di un treno in partenza dalla stazione: era accasciato in un angolo. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

