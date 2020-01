Don Matteo 12, Terence Hill tra Fabio Rovazzi e i Dieci Comandamenti: anticipazioni trama e cast prima puntata (Di giovedì 9 gennaio 2020) Don Matteo spegne 20 candeline, e per l’occasione la serie di Rai 1 con Terence Hill non solo torna con una nuova stagione (la dodicesima, che potrebbe non essere l’ultima a dispetto di quanto era stato ipotizzato) ma si rinnova profondamente nel format: Dieci film con una forte unità tematica incentrata sui Dieci Comandamenti, attualizzati e riletti da Don Matteo in chiave religiosa ma anche laica, con il linguaggio della commedia. Al centro della narrazione oltre al protagonista anche la Capitana e il Maresciallo, un triangolo capace di creare un racconto di risate ed emozioni. Per la prima puntata in onda giovedì 9 gennaio alle 21.25 su Rai 1 una guest star: Fabio Rovazzi. Don Matteo 12, le foto dal set della nuova stagione e i protagonisti Terence Hill (Don Matteo)Nathalie Guetta (Natalina)Maurizio Lastrico e Maria Chiara ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

_Carabinieri_ : Cecchini: 'Ma servirà a qualcosa quello che stiamo facendo?' Don Matteo: 'L'amore serve sempre!' Da 20 anni nel cuo… - Raiofficialnews : Don Matteo festeggia 20 anni e torna su @RaiUno con la 12esima stagione: #DonMatteo12, dal #9gennaio su #Rai1 e… - itsgiuliadip : RT @LaGio___: Unico motivo per cui porto avanti questa giornata: Don Matteo -