Don Matteo 12 – Prima puntata del 9 gennaio 2020 – Novità, anticipazioni e trama. (Di giovedì 9 gennaio 2020) E sono 12, pressochè un record per una fiction a lunga serialità. Stasera finalmente torna Don Matteo, la popolare fiction di Raiuno con protagonista Terence Hill nei panni del prete detective più amato dagli italiani. Iniziata nel 2000, col passare degli anni sono aumentati gli episodi, con la messa in onda quasi biennale vista la … L'articolo Don Matteo 12 – Prima puntata del 9 gennaio 2020 – Novità, anticipazioni e trama. Leggi la notizia su unduetre

RaiUno : Quali sono le novità che ci aspettano in #DonMatteo12? Lo scopriamo in questo extra su @RaiPlay e vi aspettiamo dal… - Raiofficialnews : Don Matteo festeggia 20 anni e torna su @RaiUno con la 12esima stagione: #DonMatteo12, dal #9gennaio su #Rai1 e… - volo731 : RT @DonMatteoRai: Aspettando #DonMatteo12, incontriamo i nostri amici della scorsa stagione! ???? E se doveste scegliere una parola per descr… -