Don Matteo 12 | le anticipazioni della prima puntata della nuova stagione

Fabio Rovazzi in Don Matteo 12 interpreta se stesso : Fabio Rovazzi in Don Matteo 12 interpreta se stesso Arriva una nuova stagione di Don Matteo, la 12esima, e tra le new entry vedremo anche Fabio Rovazzi nelle vesti di se stesso. La nuova stagione con Terence Hill decollerà giovedì 9 gennaio 2020, in prima serata su Rai 1, e introdurrà nuove vicende a Spoleto. Ma Rovazzi interpreterà proprio se stesso e sarà coinvolto in un’indagine molto particolare. Chiunque abbia un po’ di ...

Nathalie Guetta : chi è in Don Matteo 12 - carriera e biografia : Nathalie Guetta: chi è in Don Matteo 12, carriera e biografia Nathalie Guetta, attrice e circense francese, interpreta Natalina Diotallevi, la perpretua di Don Matteo, sin dalla prima stagione della serie televisiva italiana più amata. In questa dodicesima stagione Natalina aiuterà Ines, una bambina di sei anni appena arrivata e con un passato doloroso, a godere della spensieratezza della sua età. Nathalie Guetta: biografia e ...

Francesco Scali : chi è in Don Matteo 12 - carriera e biografia : Francesco Scali: chi è in Don Matteo 12, carriera e biografia L’attore e comico romano Francesco Scali è nuovamente presente nel cast della dodicesima stagione di Don Matteo, ancora nel ruolo del sacrestano Pippo Gimignani-Zarfati, personaggio presente sin dalla prima stagione della serie. In questa nuova avventura Pippo – insieme alla perpetua Natalina e di Don Matteo – aiuterà Ines, una bambina di sei anni con un passato ...

Don Matteo 12 - Terence Hill tra Fabio Rovazzi e i Dieci Comandamenti : anticipazioni trama e cast prima puntata : Don Matteo spegne 20 candeline, e per l’occasione la serie di Rai 1 con Terence Hill non solo torna con una nuova stagione (la dodicesima, che potrebbe non essere l’ultima a dispetto di quanto era stato ipotizzato) ma si rinnova profondamente nel format: Dieci film con una forte unità tematica incentrata sui Dieci Comandamenti, attualizzati e riletti da Don Matteo in chiave religiosa ma anche laica, con il linguaggio della commedia. ...

Don Matteo 12 : Terence Hill riparte con Fabio Rovazzi e i Comandamenti : Don Matteo 12 - Terence Hill e Fabio Rovazzi Sono passati vent’anni – era il 7 gennaio del 2000 – da quando Don Matteo ha fatto per la prima volta capolino in tv, diventando ben presto un beniamino del pubblico. E oggi, alle 21.25 circa, tornerà su Rai 1 per la dodicesima stagione della fiction che lo vede protagonista: dieci prime serate, prodotte da Lux Vide e Rai Fiction per la regia di Raffaele Androsiglio e Cosimo Alemà, ...

Don Matteo 12 - prima puntata : un rapimento ed una caccia al tesoro : Parte oggi, 9 gennaio 2020, alle 21:25 su Raiuno, Don Matteo 12, la storica fiction che proprio quest'anno compie vent'anni (la prima puntata andò in onda il 7 gennaio 2000). Al timone, come sempre, Terence Hill nei panni del parroco investigatore, affiancato dal cast storico, composto da Nino Frassica (Cecchini), Nathalie Guetta (Natalina) e Francesco Scali (Pippo), ma anche dai personaggi conosciuti nella stagione scorsa, come il Capitano Anna ...

Don Matteo 12 : le Novità e la Trama della Prima Puntata in onda stasera su Rai 1 : Inizia stasera su Rai 1 la nuova - e rinnovata - stagione della storica serie televisiva con Terence Hill nei panni del sacerdote investigatore.

Con la nuova stagione Don Matteo festeggia 20 anni di messa in onda e porterà sullo schermo tanti attori Guest Star e novità nel cast. La prima puntata di Don Matteo 12 sarà oggi, 9 gennaio, episodio speciale per vari motivi. Quest'anno la fiction di Rai 1 compie 20 anni che festeggerà in prima serata

Don Matteo 12 - anticipazioni della nuova stagione : ecco tutte le novità : Mentre i milioni di fan della serie fremono nell’attesa di conoscere il futuro al termine di questa nuova stagione, Don Matteo 12 si appresta a debuttare su Rai Uno. Dopo mesi di attesa e una lavorazione prolungatasi per oltre un anno dall’annuncio, il ritorno del prete di Don Matteo si prepara a segnare i soliti, incredibili dati di audience. L’appuntamento è per la sera del 9 gennaio, ovviamente in prima serata su Rai Uno. Il ...

Anticipazioni Don Matteo 12 - l’attore di Marco : “Patisco molto” : Don Matteo 12 Anticipazioni, Maurizio Lastrico: “È davvero un sollievo…” Maurizio Lastrico è il pm Marco Nardi in Don Matteo 12 e quest’anno sembrerebbe aver trovato la stabilità sentimentale nella serie tv. Alle prese con i preparativi delle nozze con Anna Olivieri, il personaggio della fiction tv vivrà però degli alti e bassi emotivi. Impegnato anche in teatro, Maurizio Lastrico ha ammesso sulle pagine di Tele Sette ...

Il popolarissimo protagonista di Don Matteo e di A due passi dal cielo ha un figlio che sta seguendo le orme artistiche del papà anche se preferisce la sceneggiatura e la regia. Il successo di Terence Hill, al secolo Mario Girotti, si è adattato nel tempo a seconda delle varie produzioni che l'attore ha affrontato

Don Matteo 12 : cast - numero puntate e anticipazioni prima puntata : Don Matteo 12: cast, numero puntate e anticipazioni prima puntata Il 2020 si apre all’insegna dei grandi fiction di successo con Don Matteo 12. La nuova stagione dell’amata serie televisiva prenderà il via stasera 9 gennaio alle 21.25 con un appuntamento ricco di colpi di scena, inaspettate rivelazioni e avvincenti indagini. Tornano quindi le avventure del parroco più amato d’Italia, interpretato da Terence Hill, che ha ...

Don Matteo 12 : i nuovi personaggi : Don Matteo 12 - Dario Aita Novità e graditi ritorni per celebrare i vent’anni Don Matteo. Riparte, questa sera su Rai1, la fiction ‘capitanata’ da Terence Hill, che per la dodicesima volta vestirà i panni del più celebre prete della tv. Accanto a lui, il pubblico ritroverà il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), Natalina (Nathalie Guettà), Pippo (Francesco Scali), il Capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta), il PM Marco ...

Don Matteo 12 ed i... Dieci Comandamenti : trama ed anticipazioni (Video) : Un processo di restyling continuo, ma senza tradire le proprie origini ed i propri valori: è Don Matteo, che non ha bisogno di presentazioni. La dodicesima stagione, in onda da questa sera, 9 gennaio 2020, alle 21:25 su Raiuno, rispetta quella che è ormai una tradizione per la serie co-prodotta da Rai Fiction e da Lux Vide, ovvero mantenere intatto il proprio cuore pulsante, ma divertirsi ad aggiornare i contesti ed i personaggi intorno ad ...