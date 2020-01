Don Matteo 12 anticipazioni seconda puntata: nuova sfida per Sofia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Le anticipazioni di Don Matteo 12 annunciano nuovi casi da risolvere, problemi di coppia e due new entry. La seconda puntata della fiction con protagonista Terence Hill che andrà in onda su Rai 1 giovedì 16 gennaio, lascerà a bocca aperta i fan. Il prete-detective accoglierà in canonica una bambina di 6 anni, mentre un uomo dal passato oscuro farà ritorno a Spoleto. Sofia dovrà affrontare qualcosa di più grande di lei. anticipazioni Don Matteo 12, trama seconda puntata: Sergio torna a Spoleto Nella seconda puntata della 12esima stagione di Don Matteo, dal titolo ‘Non Nominare Il Nome Di Dio Invano’ conosceremo due nuovi personaggi. Una signora anziana confiderà al prete-detective di non essere più in grado di accudire la sua nipotina. Per tale motivo, gli chiederà di accogliere in canonica la piccola Ines. Sofia, intanto, sarà alle prese con un evento più grande di lei e che ... Leggi la notizia su kontrokultura

_Carabinieri_ : Cecchini: 'Ma servirà a qualcosa quello che stiamo facendo?' Don Matteo: 'L'amore serve sempre!' Da 20 anni nel cuo… - Raiofficialnews : Don Matteo festeggia 20 anni e torna su @RaiUno con la 12esima stagione: #DonMatteo12, dal #9gennaio su #Rai1 e… - velenoallamela : OH MA QUESTA SERA DON MATTEO -