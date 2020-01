Don Matteo 12, anticipazioni della nuova stagione: ecco tutte le novità (Di giovedì 9 gennaio 2020) Mentre i milioni di fan della serie fremono nell’attesa di conoscere il futuro al termine di questa nuova stagione, Don Matteo 12 si appresta a debuttare su Rai Uno. Dopo mesi di attesa e una lavorazione prolungatasi per oltre un anno dall’annuncio, il ritorno del prete di Don Matteo si prepara a segnare i soliti, incredibili dati di audience. L’appuntamento è per la sera del 9 gennaio, ovviamente in prima serata su Rai Uno. Il titolo dell’episodio di lancio sarà Non Avrai Altro Dio All’infuori di Me, e lancerà il nuovo ciclo di episodi a partire dalle 21:25. Volti storici, new entry e guest star di primissimo piano per Don Matteo 12: la serie di Terence Hill si prepara a debuttare su Rai Uno con il primo episodio Massima attenzione, come ogni anno, è puntata sui volti nuovi: Don Matteo 12 schiererà una serie di personaggi noti del mondo del web e dello ... Leggi la notizia su velvetgossip

