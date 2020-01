Domani Gran Maestro ordine Malta riceve copro diplomatico (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma – In occasione dell’inizio del nuovo anno, il Gran Maestro del Sovrano ordine di Malta Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, ricevera’ Domani, venerdi’ 10 gennaio, gli ambasciatori dei 109 Paesi con cui l’ordine intrattiene relazioni diplomatiche bilaterali. Come si apprende in una nota, nel corso dell’udienza, il Gran Maestro illustrera’ le principali attivita’ in ambito diplomatico e umanitario svolte dall’ordine di Malta nei 120 Paesi del mondo in cui opera, per ridurre la poverta’, l’esclusione sociale, le malattie e per promuovere il dialogo. Per partecipare e’ necessario confermare la propria partecipazione. L’udienza si terra’ Domani alle 11 nella Villa Magistrale, in Piazza dei Cavalieri di Malta 4, a Roma. L'articolo Domani Gran Maestro ordine Malta riceve copro ... Leggi la notizia su romadailynews

GOLDEN_PAKO : @fabbricainter preferisco di gran lunga il danese, per qualità, età e rapporto qualità prezzo. Eriksen se dovesse c… - romadailynews : Domani Gran Maestro ordine Malta riceve copro diplomatico: #Roma – In occasione dell’inizio… - Alex_Cavasinni : Toccante ma non melodrammatico. Riflessivo ma non pesante. Delicato e non marchiano. Non amo particolarmente (eufem… -