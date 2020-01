“Divorzio reale” Meghan e Harry, la reazione della regina (che non sapeva niente): il comunicato ufficiale (Di giovedì 9 gennaio 2020) La notizia è di quelle storiche e appena è stata diffusa ha fatto il giro del mondo. Il principe Harry d’Inghilterra e la moglie Meghan Markle divorziano dalla famiglia reale per diventare “economicamente indipendenti” nelle loro attività pubbliche e di beneficenza. Una decisione annunciata dalla coppia sul loro account social ufficiale: “Dopo molti mesi di discussioni”, si legge sotto una foto della coppia felice, “abbiamo deciso di assumere un nuovo ruolo nell’istituzione. Non saremo più membri “senior” della famiglia reale, ci trasferiremo in Canada e lavoreremo per essere economicamente indipendenti”. “Ma continueremo”, assicurano i duchi del Sussex, “a sostenere pienamente la regina e ottempereremo agli obblighi della casa Reale. Cresceremo nostro figlio in un “equilibrio geografico”, rispettando la tradizione regale, e ci concentreremo sul prossimo capitolo, il ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

