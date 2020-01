DIRETTA Olimpia Milano Panathinaikos | risultato 44-34 | streaming tv | Armani a +10!

LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : vantaggio milanese a metà ultimo quarto (80-68) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83-73 Tripla di Fredette e c’è anche il fallo di Moraschini. 83-70 Super canestro di Thomas in penetrazione. 83-68 RODRIGUEEEEEEEZ CON UN MIRACOLOOOOOO! Canestro incredibile del Chacho allo scadere dei 24 secondi. Una magia. 80-68 Tripla dall’angolo di Thomas. Il Pana prova a riavvicinarsi. 80-65 Importantissimo canestro di Micov. Il serbo spegne ancora una volta il break greco. 78-65 ...

LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : Rodriguez prima - Sykes dopo e arriva l’allungo (73-57) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78-62 Un solo libero per Mitoglu. 78-71 Sykes brucia tutta la difesa greca e appoggia due comodi al ferro. 76-61 Milano si distrae e Thomas segna due facili. 76-59 Tripla di Sykes! Che secondo tempo dell’americano! 73-59 Johnson con il jumper dall’angolo. FINISCE IL TERZO QUARTO! Strepitosa Milano che allunga sul +16 a dieci minuti dal termine. 17 punti per il Chacho Rodriguez, scatenato ...

LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : si è acceso il Chacho! Vantaggio milanese a metà 3°quarto (58-49) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-49 RODRIIIIIIIIGUEEEEEEEZ! ANCORA DA TREEEEE! 55-49 Anche Mitoglu partecipa al festival delle triple. 55-46 IL CHACHOOOOO! Risponde subito lo spagnolo. 52-46 Tripla di Fredette. 52-43 Dentro il libero di Biligha 51-43 BILIGHA! Canestro e fallo di Papapetrou. 49-43 Fredette batte Moraschini e segna con il sottomano. 49-40 MICOOOOOV! Tripla pesantissima del serbo. 46-40 Splendido semi-gancio di ...

LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : vantaggio milanese all’intervallo (44-34) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Milano non riesce a trovare altri punti sulla sirena con Rodriguez e Biligha, ma è avanti di dieci punti all’intervallo. Grandissima partita di Moraschini, già in doppia cifra (10 punti). 44-34 MICOOOOOOOOV! TRIPLAAAAAAAAA 41-32 Biligha firma il +9. 39-32 IL CHACHOOOOOOOOO! TRIPLA IN FACCIA A WILEY! 36-32 1/2 di Calathes dalla lunetta. Due minuti ...

LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : Moraschini guida il vantaggio milanese (30-23) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-29 Quattro punti consecutivi di Wiley e timeout di Messina. 33-25 TRIPLAAAAAAA! ROOOOOOL! Cinque minuti all’intervallo. 30-25 Bentil con il 2/2 dalla lunetta. 30-23 Ancora Moraschini!!!!!! Accelerazione e sottomano vincente per l’italiano. 28-23 Rodriguez con la “lacrima” in faccia a Fredette. 26-23 Penetrazione vincente di Fredette. 26-21 Primi due punti della partita per ...

LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : vantaggio milanese a fine primo quarto (19-18) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-23 Penetrazione vincente di Fredette. 26-21 Primi due punti della partita per Sykes. 24-21 Tripla di Rice 24-18 MORASCHINI! Schiacciata dell’azzurro che fa volare Milano sul +6 22-18 Tripla di Moraschini ad aprire il quarto. FINISCE IL primo quarto! Grande equilibrio al Forum, ma Olimpia avanti di un punto. Quattro punti per Rodriguez e Thomas, i migliori marcatori Sfortunatissimo Biligha. ...

LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : equilibrio al Forum dopo i primi 5 minuti (8-10) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-16 Bentil appoggia al vetro il pareggio. 16-14 Splendida tripla di Moraschini. Due minuti a fine primo quarto. 13-14 Thomas gioca in post su Roll e poi trova il canestro con il gancio sinistro. 13-12 ROLL! TRIPLA! Primo vantaggio milanese. 10-12 Rodriguez trova il centro dell’area e segna con l’arresto e tiro. 8-10 Magia in penetrazione di Rodriguez. 6-10 Ancora Calathes alza per ...

LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : tutto pronto al Forum. Sfida chiave per i playoff : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35: Ultime fasi di riscaldamento al Forum. 20.30: ’Olimpia ha affrontato il Panathinaikos 19 volte nella sua storia. Il record per Milano è di 6-13, ma al Forum Milano ha battuto solo tre volte in nove incontri i greci. 20.27: Nella partita d’andata l’Olimpia ha vinto 79-78 al termine di una battaglia emozionante. Milano riuscì a rimontare sette punti nell’ultimo quarto, ...

LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : sfida determinante verso i playoff : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.15: Buonasera cominciamo la nostra DIRETTA di Olimpia Milano-Panathinaikos La presentazione di Olimpia-Panathinaikos – Orario d’inizio e come vederla in tv Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Panathinaikos, sfida valevole per la diciottesima giornata di Eurolega in programma alle ore 20.45. Comincia il girone di ritorno nella stagione regolare di Eurolega e per ...

