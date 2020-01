DIRETTA Olimpia Milano-Panathinaikos, Live Eurolega basket 2020: orario, tv, streaming e programma (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di Eurolega, tempo di tanti titoli continentali in campo questa sera al Mediolanum Forum di Assago, con l’Olimpia Milano impegnata in un match che sa di battaglia playoff contro il Panathinaikos. Nell’usuale orario delle 20:45 sarà ancora il pubblico milanese a spingere l’AX Armani Exchange di Ettore Messina. Proprio in panchina, tra il più celebrato coach italiano e il leggendario Rick Pitino, si potrà vedere una delle sfide più intriganti di tutta l’Eurolega, pari per importanza a quelle tra Messina e Obradovic e tra quest’ultimo e lo stesso Pitino. Scendono in campo nove titoli di Campione d’Europa, suddivisi tra i tre dell’Olimpia e i sei dei verdi di Atene, questi ultimi ottenuti in un arco di tempo compreso tra il 1996 e il 2011. All’andata fu un tiro libero di Riccardo Moraschini, con la fattiva collaborazione ... Leggi la notizia su oasport

