Dieta, ecco perché saltare da una all’altra fa male (Di giovedì 9 gennaio 2020) Chi vuole perdere peso non ha che l’imbarazzo di quale Dieta scegliere: le proposte alimentari per dimagrire e tornare in forma sono davvero tante. Ma, a volte, un assortimento così ampio può rappresentare un problema: quando ci si mette a Dieta, si corre il rischio di stancarsi in fretta di un determinato tipo di cibo, e di passare da un regime alimentare (peggio ancora se drastico) ad un altro. Con il risultato di sottoporre l’organismo a un grande affaticamento dietetico e di non riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ogni anno decine di milioni di persone di tutte le età e di ogni strato sociale tentano di perdere peso con qualche forma di Dieta. Solo in Europa e negli Stati Uniti il giro d’affari supera i 150 miliardi. Normalmente, però, come dimostra uno studio dell’Università di Friburgo, il peso viene recuperato: da ... Leggi la notizia su gqitalia

