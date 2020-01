Dieta alcalina, come perdere peso e depurarsi in pochi giorni (Di giovedì 9 gennaio 2020) La Dieta alcalina è uno schema alimentare che si basa sull’assunzione di alimenti basici e che può rivelarsi utile per perdere peso e depurarsi in pochi giorni. Quando si parla di questo approccio all’alimentazione è necessario ricordare che si basa tutto sulla premessa della capacità che il cibo ha di alterare – sia per eccesso sia per difetto – il pH dell’organismo. Entrando nel vivo dei cibi consigliati per tenere sotto controllo l’acidità dell’organismo troviamo la frutta, le noci, le verdure, i legumi. come è chiaro, stiamo parlando di un ampio spazio dato agli alimenti di origine vegetale, fondamentali per massimizzare lo smaltimento delle tossine da parte dell’organismo. Per quel che concerne invece i cibi che contribuiscono ad alzare il pH somatico e che dovrebbero essere fortemente limitati ricordiamo la carne, i latticini, le ... Leggi la notizia su dilei

Thunder73499305 : RT @NuovoUniverso: Dieta alcalina: ciò che i malati di cancro dovrebbero sapere - ShaktiTemple : RT @NuovoUniverso: Dieta alcalina: ciò che i malati di cancro dovrebbero sapere - NuovoUniverso : Dieta alcalina: ciò che i malati di cancro dovrebbero sapere -