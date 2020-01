Depositato il testo della legge elettorale: sistema proporzionale con sbarramento al 5% (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, come preannunciato ieri ha Depositato il testo della proposta di legge di riforma elettorale. Si tratta di un sistema proporzionale con soglia di sbarramento nazionale al 5%. Questo è il testo della proposta di riforma elettorale appena Depositato alla Camera e presto in discussione in commissione: "Si tratta di un testo semplice per far partire il dibattito parlamentare da alcuni chiari punti: 1. L'abolizione dei collegi uninominali 2. Un impianto proporzionale 3. La soglia di sbarramento nazionale al 5% 4. La previsione di un diritto di tribuna". Il testo non affronta la questione della lunghezza delle liste, della possibilità di prevedere listini corti e bloccati o di reintrodurre le preferenze. Tutti nodi che saranno affrontati successivamente, durante l'iter parlamentare della ... Leggi la notizia su agi

