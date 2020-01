Depositato il disegno di legge elettorale: ecco il Germanicum (Di giovedì 9 gennaio 2020) 391 seggi assegnati con metodo proporzionale, con soglia del 5%, con un meccanismo che permette il diritto di tribuna. E’ il Germanicum, il sistema elettorale ispirato al modello tedesco, Depositato dal presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera Giuseppe Brescia (M5S).La proposta cancella i collegi uninominali del Rosatellum e ne utilizza i 63 collegi proporzionali e le 28 circoscrizioni. Il partito che non supera il 5% nazionale, ma ottiene il quoziente in 3 circoscrizioni in 2 Regioni ottiene seggi.Dei 400 seggi della futura Camera, 8 spetteranno ai deputati eletti all’Estero (nelle circoscrizioni Estere con metodo proporzionale), un seggio va all’eletto in Valle d’Aosta in un collegio uninominale. I restanti 391 seggi sono distribuiti proporzionalmente tra i partiti che superano lo sbarramento del 5%. I 63 collegi plurinominali del ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Depositato il disegno di legge elettorale: ecco il Germanicum - Eh__tweet : @sciroccoxyz @scrip La seconda. In realtà il PD ha depositato un disegno di legge per modificare la legge approvata… -