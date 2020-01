Demme a Villa Stuart per le visite mediche, oggi la firma (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’ufficialità pre-firma arriva dalle foto di rito all’ingresso di Villa Stuart, dove Diego Demme sta svolgendo le visite mediche. Il nuovo centrocampista del Napoli è arrivato presso la clinica romana intorno alle 10 e al termine dei controlli firmerà il contratto che lo legherà al club di De Laurentiis. Si tratta di un’operazione complessiva da 12 milioni di euro, tra il costo del cartellino al Lipsia e l’ingaggio del giocatore italo-tedesco di cui ormai si sa praticamente già tutto. Si tratta del primo acquisto della gestione Gattuso, il primo rinforzo a centrocampo in attesa che si sblocchi anche la trattativa per Lobotka. L'articolo Demme a Villa Stuart per le visite mediche, oggi la firma ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

