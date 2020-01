“Dedico questa edizione a una mamma che ha perso suo figlio”. Grande Fratello Vip, il ricordo che commuove tutti [VIDEO] (Di giovedì 9 gennaio 2020) Pietro Taricone ricordato dall’amico Salvo Veneziano in diretta al Grande Fratello Vip 4: ‘questa edizione la dedico a sua mamma!’ # VIDEO ALLA FINE DELL’ARTICOLO Ritorno a sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip 4. È un carichissimo Salvo Veneziano quello che esce da un frigorifero posto fuori dalla porta rossa in tuta stile La Casa di Carta. Ma prima di dare il via al gioco, Salvo vuole ricordare quella che è stata una vera icona del Grande Fratello: Pietro Taricone, purtroppo morto anni fa in seguito ad un incidente durante una discesa in paracadute. “Devo dirti che sono due notti che non dormo, se mi vedi gonfio è per questo. – esordisce Veneziano, che poi lancia la sua richiesta – Io voglio dedicare questa edizione a una mamma che 10 anni fa ha perso suo figlio.. Questo ragazzo 20 anni fa è uscito da questa porta rossa ed è Pietro ... Leggi la notizia su howtodofor

