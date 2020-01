Dalla Sardegna fino al Molise. Morosi M5S pure nelle Regioni. Non solo parlamentari nel mirino dei probiviri. Nel Lazio due consiglieri non rendicontano da un anno (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ben presto l’attenzione dei probiviri potrebbe ricadere anche sui tanti consiglieri regionali dislocati da Nord a Sud che, contrariamente agli impegni presi, non starebbero restituendo nulla dei propri stipendi da diversi mesi. Spostandosi dai palazzi romani a quelli regionali, infatti, non sono pochi i casi che in qualche modo “replicano” quanto già abbiamo visto nell’ultimo periodo tra i portavoce parlamentari. Anche in questa circostanza è il sito M5S tirendiconto.it a definire in maniera cristallina e trasparente il quadro. LENTO PEDE. Partiamo dal Lazio. finora i consiglieri pentastellati hanno restituito 2,7 milioni di euro. Ma tra i dieci consiglieri in carica, se c’è chi brilla per puntualità (tra tutti l’ex onorevole Roberta Lombardi, le cui rendicontazioni arrivano all’ultimo mese disponibile: novembre 2019), altri hanno degli arretrati – almeno stando a quanto riportato ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

