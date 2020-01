Dalla Cina alla Libia: tutti i disastri del Movimento 5 Stelle in politica estera (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’incapacità del Movimento 5 Stelle in politica estera non è certo una novità dell’ultim’ora. Da quando gli esponenti grillini ricoprono cariche istituzionali rilevanti e occupano le poltrone del potere, sono iniziate le figure barbine dell’Italia in campo internazionale. Colpa di quella “purezza” tanto sventolata dai pentastellati; la stessa che ha fatto emergere la più totale e completa inadeguatezza della truppa di Beppe Grillo di fronte a situazioni che avrebbero richiesto maggiore competenza. La punta dell’iceberg è senza ombra di dubbio la gestione dei rapporti con la Cina. Ai tempi del governo gialloverde i grillini hanno teso la mano a Xi Jinping. Il presidente cinese, senza farselo ripetere due volte, ne ha approfittato per portare Roma all’interno della Nuova Via della Seta, rubando così un alleato chiave degli Stati Uniti nell’area mediterranea. Ricordiamo che il nostro Paese ... Leggi la notizia su it.insideover

