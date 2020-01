Dal 9 gennaio lo Xiaomi Mi Note 10 Pro disponibile in Italia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Da oggi 9 gennaio è disponibile all'acquisto lo Xiaomi Mi Note 10 Pro, arrivato qualche giorno prima in Spagna ed adesso anche in Italia. Potrete trovare il dispositivo all'interno dello store del produttore oltre che su MediaWorld ed in alcuni altri negozi. Le colorazioni disponibili sono bianca, nera e verde, con 8GB di RAM e 256GB di storage interno, al prezzo di 699,90 euro. Lo Xiaomi Mi Note 10 Pro ha una marcia in più rispetto al Mi Note 10 per l'apporto di un maggior quantitativo di memoria (8GB di RAM e 256GB di storage) ed un obiettivo 8P in luogo di uno 7P per la fotocamera posteriore da 108MP. Il device si equipaggia anche con uno schermo Super AMOLED da 6.47 pollici con risoluzione FullHD+ e notch a goccia per il contenimento della fotocamera frontale. A bordo dello Xiaomi Mi Note 10 Pro troviamo il processore Snapdragon 730G ed una batteria da 5260mAh compatibile con ... Leggi la notizia su optimaitalia

