Dakar 2020, bis di Carlos Sainz nelle auto. Nelle moto ritrova il successo Toby Price (Di giovedì 9 gennaio 2020) La quinta tappa della Dakar 2020 nel segno di Carlos Sainz e Toby Price. Lo spagnolo consolida la leadership Nelle auto. Brabec comanda Nelle moto. HA’IL (ARABIA SAUDITA) – La quinta tappa della Dakar 2020 nel segno di Carlos Sainz e Toby Price. I due piloti hanno firmato il ‘colpo’ in questa frazione ottenendo il secondo successo nella competizione. La prima settimana si avvicina alla conclusione con i colpi di scena che come sempre possono essere dietro l’angolo. Dakar 2020, bis di Carlos Sainz Nelle auto Bis di Carlos Sainz Nelle moto. Lo spagnolo sul traguardo di Ha’il è riuscito a precedere di 2’56” il suo grande rivale per la vittoria finale Al-Attiyah. Il campione uscente non è riuscito a recuperare ancora terreno ma allo stesso tempo ha messo altro divario tra lui e Stéphane Peterhansel che ha chiuso con un ritardo di ... Leggi la notizia su newsmondo

