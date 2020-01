Da Pogba alla rovesciata di Belotti, per la Lega Calcio i gol del decennio sono a Torino (Di giovedì 9 gennaio 2020) Juve e Toro guidano la speciale classifica delle prodezze segnate all'Allianz Stadium o all'Olimpico: sono 6 in tutto, incoronando Torino quale città di Serie A dove sono state realizzate le reti più belle dell'ultimo decennio. Dalle "cannonate" di Pogba alla stupenda rovesciata "alla Parola" del "gallo" Belotti contro il Sassuolo. Leggi la notizia su fanpage

forumJuventus : Com’è triste Pogba. Il francese ancora in panchina, rivuole l’Italia. Prima della fine del mese potrebbe andare all… - tuttosport : #Pogba, caos totale con lo #United. E lui spinge per tornare alla #Juve ?? - enricodanna : @robertocane69 @PaPaganini Il giocatore non si discute ma alla Juve ritengo servirebbe maggiormente uno come Pogba... -