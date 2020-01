Da domani “Donne d’acqua dolce” al Teatro Porta Portese (Di giovedì 9 gennaio 2020) BluLab presenta DONNE d’acqua DOLCE scritto, diretto ed interpretato da Viviana Altieri ed Elisabetta Mandalari liberamente tratto da “Accessories” di Gloria Calderòn Kellett , “Women in motion” di Donald Margulies e “i quattro signori” dei Monty Python Torna in scena, dopo cinque anni, dal 10 al 12 gennaio al Teatro Porta Portese, DONNE d’acqua DOLCE, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Viviana Altieri e Elisabetta Mandalari. “Donne d’acqua dolce”, liberamente tratto da “Accessories” di Gloria Calderòn Kellett ,”Women in motion” di Donald Margulies e “i quattro signori” dei Monty Python, è stato sottoposto per la nuova edizione a un restayling totale, subendo trattamenti specifici di bellezza adatti a ridurre gli inesorabili effetti del tempo che passa, favorendone una migliore prestazione. Settantacinque minuti di puro ... Leggi la notizia su romadailynews

