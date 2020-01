Culturista muore tra le braccia della compagna: infarto improvviso (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tragedia a Riese (in provincia di Treviso), dove un Culturista di 35 anni è morto a causa di un infarto improvviso. Ad assistere alla scena la fidanzata con la quale conviveva da quindici giorni, che ha visto il compagno andare incontro al decesso tra le sue braccia. Culturista di 35 anni morto per infarto Emanuele Cuomo Coppola, queste le generalità della vittima, era originario di Sirmione (in provincia di Brescia). Si era da poco trasferito nel trevigiano in un appartamento situato in via Monte Grappa. Intorno alle 15 di mercoledì 8 gennaio 2020 ha iniziato ad avvertire un malore che all’inizio sembrava passeggero ma che poi si è rivelato fatale e in poco tempo gli ha causato un arresto cardiaco. Avendolo visto accasciarsi a terra, la fidanzata ha immediatamente chiamato gli operatori del 118 che, giunti sul posto, hanno tentato di rianimarlo. Hanno poi dato avvio alla corsa ... Leggi la notizia su notizie

