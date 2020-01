Crystal Palace-Arsenal, Premier League: pronostici (Di giovedì 9 gennaio 2020) Crystal Palace-Arsenal è l’anticipo del sabato della ventiduesima giornata di Premier League, si gioca alle 13.30: probabili formazioni, pronostici e la diretta in tv e in streaming. Crystal Palace – Arsenal sabato ore 13:30 L’anticipo del sabato della ventiduesima giornata di Premier League avrà come protagonista l’Arsenal, che ha vinto le ultime due partite ufficiali. Il lavoro del nuovo allenatore Arteta inizia a intravedersi, il ritardo dalla quarta posizione che vale l’accesso alla prossima Champions League è però di ben nove punti. Non c’è altro tempo da perdere, e serve un filotto di vittorie consecutive. Sul piano tattico la partita contro il Crystal Palace non sarà semplice, perché la squadra allenata da Hodgson sa difedere con ordine e soprattutto è letale nelle ripartenze. Caratteristiche che potrebbero mettere in difficoltà ... Leggi la notizia su ilveggente

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Dalla Francia - L'obiettivo bianconero Ait-Nouri conteso tra Crystal Palace e Atletico Madrid - LGussago : Il Crystal Palace, rifiuta un’offerta per Zaha da Bayer Monaco, il suo arrivo a Chelsea sembra sempre più probabile… - TUTTOJUVE_COM : Dalla Francia - L'obiettivo bianconero Ait-Nouri conteso tra Crystal Palace e Atletico Madrid -