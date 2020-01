Crisi Usa Iran, Rouhani: “Taglieremo le gambe agli Stati Uniti”. Trump: “Nuove sanzioni contro Teheran” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Crisi Usa Iran, ultime notizie 9 gennaio 2020 Cosa è successo ieri La giornata di ieri, mercoledì 8 gennaio, è stata contraddistinta dall’annunciata “vendetta” dell’Iran nei confronti degli Stati Uniti per la morte del generale Qassem Soleimani (qui il suo profilo). Alle 1,20 ora locali, lo stesso orario in cui Soleimani è stato ucciso in un raid Usa, circa 20 missili sono Stati lanciati da Teheran contro le basi statunitensi in Iraq. Secondo la propaganda di Teheran, l’attacco avrebbe provocato almeno 80 morti: una cifra smentita da Donald Trump che, in un discorso alla nazione, ha parlato di “danni minimi” subiti, aggiungendo che nessun americano è rimasto ferito nel lancio di missili. Il presidente Usa, inoltre, ha affermato che “Finché sarò presidente l’Iran non avrà mai l’arma nucleare” annunciando anche nuove sanzioni nei confronti ... Leggi la notizia su tpi

