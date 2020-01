Crisi rifiuti a Napoli, De Magistris: “Entro domenica situazione normale se no è sabotaggio” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il sindaco De Magistris attacca sulla Crisi rifiuti del capoluogo partenopeo: "O recuperiamo entro domani, oppure qualcuno prende in giro i napoletani, e di certo non è il comune". Nelle scorse ore, il governatore della Campania Vincenzo De Luca aveva aperto ad una "deroga" per aumentare la quota di rifiuti napoletani da sversare ad Acerra. Leggi la notizia su fanpage

MZorzy : RT @Pennacchiiiii: In #Veneto, i kapanòni svuotati dalla crisi vengono utilizzati come deposito per rifiuti tossici e radioattivi, oltre ch… - Salvato68652937 : RT @Pennacchiiiii: In #Veneto, i kapanòni svuotati dalla crisi vengono utilizzati come deposito per rifiuti tossici e radioattivi, oltre ch… - cinziamartin1 : RT @Pennacchiiiii: In #Veneto, i kapanòni svuotati dalla crisi vengono utilizzati come deposito per rifiuti tossici e radioattivi, oltre ch… -