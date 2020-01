CorSport: Per Lobotka distanza ridotta a 1 milione. Il Celta ha trovato il sostituto (Di giovedì 9 gennaio 2020) Oggi arriverà Diego Demme, l’acquisto lampo del Napoli. Il centrocampista del Lipsia è diventato prima sCelta nel momento in cui il Napoli ha capito che il Celta stava temporeggiando per Lobotka. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Quando il Celta Vigo ha deciso di temporeggiare ancora, il Napoli ha intuito che bisognava imprimere una svolta e provare a scuotere il proprio mercato, al quale serviva vigore agonistico”. C’era urgenza di dare “muscoli” e “geometrie” al centrocampo a tre di Gattuso “Diego Demme (oggi le visite mediche a Villa Stuart) è divenuto, quindi, la prima sCelta, ha sovrastato Lobotka. Con il quale può essere complementare, perché l’uno non esclude l’altro. Ma ora, avendo occupato la casella vuota, il Napoli si sentirà più libero di aspettare Lobotka che sembra ormai sull’uscio di Castel ... Leggi la notizia su ilnapolista

capuanogio : #Gabigol ha abbassato la richiesta di stipendio (4 milioni netti) fatta al #Flamengo e si avvicina la possibilità d… - napolista : CorSport: Per #Lobotka distanza ridotta a 1 milione. Il Celta ha trovato il sostituto L’accelerata per il centroc… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: Il #Napoli comincia a progettare il futuro. Più poteri a Edoardo De Laurentiis che si è incontrato con il padre e con #Gatt… -