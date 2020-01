CorMez: a fine gennaio incontro Napoli-Milik per rinnovo. In settimana si discuterà questione Callejon (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sul Corriere del Mezzogiorno la questione dei rinnovi in casa Napoli. Dovrebbe essere vicino quello relativo a Milik. Scrive il quotidiano: “A ridosso della sfida contro la Juventus del prossimo 26 gennaio è previsto un incontro con l’entourage di Milik. L’attaccante polacco vuole rinnovare il contratto, c’è l’accordo sull’ingaggio a 3,5 milioni di euro più bonus ma manca ancora l’intesa su alcuni dettagli: la durata quinquennale e la clausola rescissoria a 100 milioni di euro. L’Atletico Madrid lo segue e pensa ad una possibile offerta per l’estate ma si va verso il rinnovo”. In settimana, invece, il Napoli farà il punto anche per Callejon “nel corso della settimana potrebbe esserci un incontro con De Laurentiis riguardo al rinnovo di Callejon”. L'articolo CorMez: a fine gennaio incontro Napoli-Milik per rinnovo. In settimana si discuterà questione Callejon ... Leggi la notizia su ilnapolista

