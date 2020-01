Cori razzisti contro Balotelli | Arriva una pesante sanzione per il tifoso (Di giovedì 9 gennaio 2020) I Cori contro Mario Balotelli, avvenuti durante Verona-Brescia dello scorso novembre, sono costati il daspo per 5 anni ad un 38 enne di Agrigento. Decisiva l’estrapolazione dei filmati dalle telecamere Si sono concluse le indagini partite dopo la gara Hellas Verona-Brescia, valevole per il campionato di serie A, disputata a novembre. Nel mirino degli investigatori … L'articolo Cori razzisti contro Balotelli Arriva una pesante sanzione per il tifoso proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

MarcoToresini : Cori razzisti contro Balotelli, cinque anni di daspo per il tifoso - BrescianaGnocca : Cori razzisti contro Balotelli, cinque anni di daspo per il tifoso - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: #Cori razzisti contro #Balotelli, #Daspo di 5 anni al tifoso agrigentino del #Verona -