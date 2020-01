Cori contro Balotelli, Daspo di 5 anni al tifoso indagato per i buu razzisti (Di giovedì 9 gennaio 2020) Cori contro Balotelli, arriva la sanzione per il tifoso che rivolse i buu razzisti al 45 durante Verona-Brescia. Per lui Daspo di 5 anni È stato punito il tifoso che nella partita tra Hellas Verona e Brescia rivolse Cori razzisti a Mario Balotelli. Successivamente individuato tramite le telecamere, è stato punito con un Daspo di 5 anni. Grazie alle telecamere e alle testimonianze raccolte dagli agenti, il questore di Verona, Ivana Petricca, ha emanato questo provvedimento. L’uomo in questione è un 38enne di Agrigento. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

