Coppa Italia, Torino Genoa 6-4 d.c.r.: cronaca e tabellino (Di venerdì 10 gennaio 2020) Allo Stadio Grande Torino, gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20 tra Torino e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Simone Indovino, inviato a Torino) – Allo Stadio “Grande Torino”, Torino e Genoa si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Genoa 1-1 MOVIOLA 15′ Gol di Favilli – Grande azione sulla sinistra di Cassata che si invola verso la porta e serve un pallone che l’attaccante deve solo depositare in rete. 17′ Tiro di Favilli – Ci prova ancora il centravanti. La sua conclusione di sinistro è troppo debole e bloccata facilmente da Sirigu. 23′ Gol di De Silvestri – Azione prolungata del Torno che si conclude con la rete dell’esterno, che di prepotenza ribadisce in porta un assist dalla ... Leggi la notizia su calcionews24

