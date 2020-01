Contanti per posta: spedizione con destinatario è possibile? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Contanti per posta: spedizione con destinatario è possibile? Inviare soldi in Contanti per posta: semplicemente, chiuderli in una busta, recarsi all’ufficio postale, scrivere il destinatario, (forse) il mittente, e optare per la spedizione postale. È possibile? I tempi cambiano e anche le regole e quindi oggi ci si chiede legittimamente se inviare soldi per posta sia lecito o meno. Innanzitutto bisogna specificare che, parlando di Contanti, va ricordato il limite di utilizzo che è cambiato nuovamente a partire dal 1° luglio 2020, passando da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro (e il prossimo abbassamento del tetto avverrà il 1° gennaio 2022, tornando a 999,99 euro). Per il resto bisogna consultare il regolamento delle Poste in materia. Inviare Contanti per posta: come fare Innanzitutto inviare soldi in Contanti per posta non può essere considerato un reato: al massimo, qualora si ... Leggi la notizia su termometropolitico

