'Connettiamo l'irpinia', lunedì seconda tavola rotonda con il senatore Nannicini (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – L'Associazione politico-culturale ORA Avellino è lieta di invitare tutti il prossimo 13 gennaio, alle ore 17:30, presso il Palazzo Abbaziale di Loreto dove si svolgerà la seconda tavola rotonda del programma "CONNETTIAMOL'IRPINIA". In questa iniziativa si parlerà di "Innovazione e politiche per il benessere economico e sociale delle future generazioni e comunità locali" al fine di affrontare le tematiche legate al welfare ed alla crescita in senso sostenibile del nostro territorio anche per evitare la fuga dei nostri giovani dall'Irpinia. Inaugurano l'evento i saluti del primo cittadino di Mercogliano Vittorio D'Alessio e Livio Petitto per l'associazione ORA Avellino. Intervengono: Mimma Chiuso, sociologa; Stefano La Verde, ex vicesindaco del Comune di Avellino; Giuseppe De Mita, Deputato XVII legislatura. Le conclusioni sono ...

