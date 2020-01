Conferenza stampa Nicola: «Buona prestazione, ma la sconfitta…» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Conferenza stampa Nicola, ecco le parole dell’allenatore del Genoa dopo la partita di Coppa Italia disputata contro il Torino (Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) – Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato in Conferenza stampa dopo la partita in Coppa Italia disputata contro il Torino. Ecco le parole del tecnico rossoblù: Che segnali ha ricevuto? Quelli che hanno avuto tutti. Stasera abbiamo fatto un’ottima prestazione, ma non dobbiamo mai essere contenti di perdere. Ci deve sempre dare fastidio, ma la prestazione è stata molto Buona. Abbiamo alternato molti giocatori che dovevano essere integrati, e la risposta sia stata importante. Abbiamo creato e non abbiamo trovato il modo di chiudere la partita, ci sono state delle occasioni. Si accetta, credo meritassero di passare entrambe le squadra. Sono soddisfatto dei miei ragazzi. Cosa si aspetta ora dal ... Leggi la notizia su calcionews24

Eurosport_IT : 'Marco (@minispi) dì due ca***te e ce andiamo' ?? Lo show di Pozzecco in conferenza stampa è imperdibile ?????… - Confindustria : Conferenza stampa #Connext2020 | Il Presidente Boccia e la Vicepresidente @Antonella_Mansi presentano l'incontro na… - Confindustria : Conferenza stampa #Connext2020 | Il Presidente Boccia: #Connext2020 è un appuntamento di aggregazione che diventa u… -