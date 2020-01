Conferenza stampa Mazzarri: «Volevamo il passaggio del turno» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Conferenza stampa Mazzarri, ecco le parole dell’allenatore del Torino dopo la partita di Coppa Italia contro il Genoa (Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) – Walter Mazzarri, allenatore del Torino, è intervenuto in Conferenza stampa dopo la partita di Coppa Italia contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni: Deluso della prestazione? Non sono deluso per niente, ero preoccupato. Non ho visto l’espulsione, ero un attimo in bagno. È andato bene e abbiamo passato il turno, era quello che Volevamo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

