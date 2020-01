Commissario bonifiche, le dichiarazioni del vicepresidente Bonavitacola (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Leggo oggi dichiarazioni sconcertanti del ministro Costa sul Commissario alle bonifiche”. Sono le dichiarazioni del vicepresidente della Giunta Regionale Fulvio Bonavitacola. “Bando alle chiacchiere. 1) Chi ha nominato il Commissario? Il Governo nazionale. 2) La richiesta di proroga, pertanto, è stata indirizzata a novembre al Governo e al ministero. 3) Il Ministro dell’Ambiente si era impegnato per l’inserimento della norma nel Decreto Clima, nella Legge di stabilità o nel Milleproroghe, senza evidenziare nessun problema. In realtà allo stato non è accaduto nulla di quanto ha annunciato. 4) Incredibile a dirsi, Costa sollecita la Regione a “mettere la guardiania” per evitare aggressioni e atti di vandalismo. Ricordo intanto che l’area in questione non è mai stata attribuita da nessuno alla Regione. Ricordo ancora ... Leggi la notizia su anteprima24

ema764 : Siamo pronti per presentare un nuovo strumento creato ad hoc dalla struttura del Commissario Straordinario:… - salernopost : RT @trekking_tv: Regione #Campania: il vicepresidente #Bonavitacola richiede a gran voce l'intervento del #governo sulle #bonifiche ambient… - trekking_tv : Regione #Campania: il vicepresidente #Bonavitacola richiede a gran voce l'intervento del #governo sulle #bonifiche… -