Come usare il nuovo strumento per la privacy di Facebook (Di giovedì 9 gennaio 2020) La nuova versione dello strumento per la privacy di Facebook, presentata a inizio 2020, introduce un modo ancora più semplice di controllare i nostri dati. Lo strumento per la privacy di Facebook è stato lanciato nel 2014, dopo i primi problemi relativi alla gestione dei dati personali che hanno coinvolto la piattaforma. Il 6 gennaio 2020 Facebook ne ha presentato una nuova versione, con alcune funzionalità aggiuntive e soprattutto con una certa riorganizzazione dei contenuti per aree tematiche. Come accedere al nuovo strumento per la privacy di Facebook la nuova sezione, che si chiama semplicemente Controllo della privacy, sembra essere una versione ulteriormente semplificata dei collegamenti rapidi alla privacy. Ecco Come raggiungerlo Dalla App di Facebook Per qualche curioso motivo, sul terminale usato per i test la App di Facebook in italiano presenta alcuni ... Leggi la notizia su newsmondo

