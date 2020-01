CNA Caserta: contributi a fondo perduto per le imprese artigiane, commerciali e ambulanti (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – «La Regione Campania ha pubblicato il bando che stanzia 25 milioni di euro per sostenere le micro e piccole imprese destinate all’introduzione di soluzioni innovative di processo e/o prodotto, per acquisire macchinari e attrezzature e migliorare i sistemi di gestione». A comunicarlo è Francesco Geremia, coordinatore della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Campania. Le agevolazioni sono concesse: alle imprese artigiane e commerciali attive ed operanti da almeno due anni. Il contributo a fondo perduto è previsto nella misura massima del 50% su programma di spesa di importo minimo di €10.000 e massimo di €50.000. Inoltre, le spese ammissibili sono relative ad acquisti di impianti, macchinari ed attrezzature nuove di fabbrica, di servizi di innovazione tecnologica. Le spese relative alla ... Leggi la notizia su anteprima24

