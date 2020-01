Clizia Incorvaia atomica: si spoglia per il GF VIP reggiseno di pizzo… [FOTO] (Di giovedì 9 gennaio 2020) Clizia Incorvaia è pronta a farci impazzire dentro la casa più chiacchierata d’Italia e poche ore fa ha dato il suo “addio” ai social nella maniera migliore possibile. Ricordando ancora il Natale appena trascorso ha deciso di mostrarsi in uno scatto senza veli che la mostra in tutta la sua ammaliante bellezza. Ecco la FOTO che in poche ore ha fatto letteralmente impazzire il web. Clizia entra al GF, ma lascia i social con un “arrivederci” Clizia ha deciso di dare il suo personale addio ai social poche ore prima di entrare all’interno della casa del Grande Fratello. Conscia del fatto che i cellulari sono proibiti all’interno delle mura, ha pubblicato un ultimo scatto che la ritrae in tutta la sua bellezza disarmante. In questo scatto, ancora molto natalizio, la bellissima modella ed influencer indossa solo un reggiseno rosso ... Leggi la notizia su velvetgossip

GrandeFratello : Partecipa al #GFVIP per tornare un po' bambina... e per vivere un po' di sana leggerezza! ??Clizia Incorvaia si lasc… - oknosureddit : #GrandeFratelloVip, Clizia Incorvaia sgama Signorini. E cacciano subito Fabio Testi - angelic26498461 : Spero che la Elia e la Volpe turino per i capelli qualcuno...tipo Clizia Incorvaia #GFVIP -