Ciclismo, i corridori italiani disoccupati. Nessuna novità per cinque azzurri (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il 2020 non si è aperto nel migliore dei modi per cinque corridori italiani che attualmente sono ancora senza contratto, senza un futuro, una continuità nel mondo del professionismo. Gli ultimi ad aver trovato una formazione sono stati Enrico Battaglin, nuovo innesto della Bahrain-McLaren, Domenico Pozzovivo, che dopo un momento veramente buio ha trovato finalmente la luce assieme alla NTT Pro Cycling, e infine il giovane Lorenzo Rota, passato dalla Bardiani-CSF alla Vini Zabù-KTM di Angelo Citracca e Luca Scinto. Ma i suoi ex compagni di squadra Enrico Barbin, Marco Maronese e Paolo Simion, sono ancora a piedi. Nessun rinnovo da parte della formazione della famiglia Reverberi e Nessuna novità o rumors nell’aria per questo terzetto. Medesimo discorso per Valerio Agnoli, storico gregario di Vincenzo Nibali lasciato a casa dalla Bahrain-McLaren. Si vociferava un avvicinamento alla ... Leggi la notizia su oasport

