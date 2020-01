Chiara Ferragni irriconoscibile, la foto di 7 anni fa manda in delirio i fan (Di giovedì 9 gennaio 2020) Chiara Ferragni irriconoscibile, la foto di 7 anni fa manda in delirio i fan. Amarcord fotografico su Instagram per l’influencer più famosa al mondo. Chiara Ferragni sa sempre come destare scalpore e attirare l’attenzione su di sè. Stavolta lo fa con una foto del 2013 pubblicata sul suo profilo Instagram con la sola data come … L'articolo Chiara Ferragni irriconoscibile, la foto di 7 anni fa manda in delirio i fan è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

federicomyangel : RT @_lapoftherog: Ricapitolando: - Mariah Carey hackerata - Papa Francesco che se la prende con una fedele invadente - Drama sulle passw… - HugMeNialler98 : RT @_lapoftherog: Ricapitolando: - Mariah Carey hackerata - Papa Francesco che se la prende con una fedele invadente - Drama sulle passw… - MallamaciSarah : RT @Una_Gioia_Mai: 8 Gennaio 2020: - account di Mariah Carey hackerato - Papa reagisce conto la fedele - Drama Fedez, Leone, Chiara Ferragn… -