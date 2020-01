Checco Zalone: "Ero disperato e sono stato fortunato. Senza culo non vai da nessuna parte, ma il successo l'ho meritato" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il botteghino lo ha consacrato campione d’incassi, benedicendo anche la sua ultima fatica, ma c’è stato un tempo in cui Checco Zalone non aveva una carriera particolarmente remunerativa e di successo. Ha provato diverse strade, non tutte andate a buon fine. Lo racconta in un’intervista a Vanity Fair:“Il picco dell’umiliazione fu quando mi chiesero di suonare un pianoforte vestito da Babbo Natale. Comunque lo picchiassi o per quanto lo scuotessi con delicatezza, quel piano scassato non restituiva mai una nota tenue. Io sul palco, Senza renne, vestito di rosso e di bianco per 50 euro d’ingaggio e sotto di me il pubblico inferocito che mi chiedeva di fare meno rumore, di non disturbare la festa”.Per un periodo fece il rappresentante farmaceutico, tra alti e bassi. Quando il prodotto che pubblicizzava smise di vendere, si ritrovò con ... Leggi la notizia su huffingtonpost

